Сутки на Донбассе трое украинских военных получили ранения от вражеских обстрелов

По данным разведки, 11 июня двое оккупантов были уничтожены и семеро ранены.

В течение минувших суток, 11 июня, вооруженные формирования РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг семь раз применил запрещенные Минскими соглашениями 122-мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм.

Противник также обстреливал ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки, 11 июня двое оккупантов были уничтожены и семеро ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза.

Напомним, в России 10 июня внезапно скончался генерал-лейтенант Сергей Юдин, который принимал участие в оккупации Донбасса.