СМИ: В лагере украинской армии под Артемовском произошел пожар, один человек погиб

Еще пятеро военнослужащих были госпитализированы.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Читайте такжеНа трассе «Киев-Харьков» перевернулся Saxon, погиб военнослужащий (фото)По словам источника, пожар произошел около 04:00 19 марта в результате неосторожного обращения с огнем.

Один военнослужащий погиб. Пятеро получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы. Сам пожар удалось ликвидировать в течение 30 минут. Военная прокуратура открыла уголовное производство.