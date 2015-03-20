СМИ: В лагере украинской армии под Артемовском произошел пожар, один человек погиб
14:01, 20 марта 2015Война
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В районе Артемовска Донецкой области в результате пожара в полевом лагере одной из военных частей Вооруженных сил Украины погиб один военнослужащий.
В военном лагере произошел пожар / Фото УНИАН
Еще пятеро военнослужащих были госпитализированы.
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читайте такжеНа трассе «Киев-Харьков» перевернулся Saxon, погиб военнослужащий (фото)По словам источника, пожар произошел около 04:00 19 марта в результате неосторожного обращения с огнем.
Один военнослужащий погиб. Пятеро получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы. Сам пожар удалось ликвидировать в течение 30 минут. Военная прокуратура открыла уголовное производство.
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