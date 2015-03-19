В Станице Луганской военные вступили в ближний бой с боевиками - пресс-офицер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-офицер сектора А Владимир Корнияка.

"По требованию украинских военных покинуть территорию, боевики открыли огонь на поражение. Продолжается боевое столкновение", – написал он.

По его словам, потерь среди военных пока нет.

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Кроме этого, по данным пресс-офицера, в настоящее время основные усилия российских боевиков сосредоточены на подготовке наступательных рейдовых действий на направлениях: Луганск – Счастье, Луганск – Станица Луганская, а также вдоль бахмутского пути.

Корнияка также отметил, что с территории РФ прибыл эшелон с имуществом и боеприпасами: на станции Иловайск разгрузили около 10 вагонов с боеприпасами и топливом.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что боевики ЛНР в Станице Луганской перешли через мост и строят укрепления на берегу Северского Донца, что контролируется Украиной.