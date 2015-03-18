Нарушение режима тишины вокруг Донецка и Мариуполя не прекращается - ОБСЕ
18:58, 18 марта 2015Война
1264 0
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что нарушения режима прекращения огня вокруг Донецка и Мариуполя не прекращаются.
REUTERS
Об этом на брифинге в Мариуполе заявил председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртуруль Апакан.
По словам главы миссии, режим прекращения огня на востоке Украины в целом соблюдается.
Читайте такжеЗа сутки боевики 30 раз обстреляли украинских военных
“Однако мы заявляем, что в Донецке и вокруг города, а также на восток от Мариуполя нарушение перемирия продолжается. Мы наблюдаем за этими негативными событиями с большим беспокойством и очень внимательно”, - подчеркнул он.
В связи с этим Апакан подчеркнул, что значительное беспокойство вызывает ситуация вокруг поселка Широкино.
Напомним, 15 марта в пресс-центре АТО сообщали, что тенденция обстрелов свидетельствует о постепенном снижении напряженности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter