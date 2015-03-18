Нарушение режима тишины вокруг Донецка и Мариуполя не прекращается - ОБСЕ

Об этом на брифинге в Мариуполе заявил председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртуруль Апакан.

По словам главы миссии, режим прекращения огня на востоке Украины в целом соблюдается.

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“Однако мы заявляем, что в Донецке и вокруг города, а также на восток от Мариуполя нарушение перемирия продолжается. Мы наблюдаем за этими негативными событиями с большим беспокойством и очень внимательно”, - подчеркнул он.

В связи с этим Апакан подчеркнул, что значительное беспокойство вызывает ситуация вокруг поселка Широкино.

Напомним, 15 марта в пресс-центре АТО сообщали, что тенденция обстрелов свидетельствует о постепенном снижении напряженности.