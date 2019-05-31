Офицер ВСУ показал ликвидированных террористов "ЛДНР" (фото)

На Донбассе были уничтожены трое террористов.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал в сети трех ливидированных на Донбассе террористов "ЛДНР".

Так, 20 мая в районе Горловки был уничтожен Владимир Яковенко, родом он из села Новый Донбасс Допропольского района.

Остальные два террориста были уничтожены 27 мая. Так, Виктор Чабан был ликвидирован в райне Доломитного Донецкой области. Родом террорист из Юнокоммунаровска.

Еще один боевик пополнил "бригаду 200" – Олег Читак. Родом он из Счастья Луганской области.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены два украинских защитника.