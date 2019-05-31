Офицер ВСУ показал ликвидированных террористов "ЛДНР" (фото)
09:14, 31 мая 2019Война
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На Донбассе были уничтожены трое террористов.
REUTERS
Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал в сети трех ливидированных на Донбассе террористов "ЛДНР".
Так, 20 мая в районе Горловки был уничтожен Владимир Яковенко, родом он из села Новый Донбасс Допропольского района.
Владимир Яковенко / фото facebook.com/ukrop.bc
Остальные два террориста были уничтожены 27 мая. Так, Виктор Чабан был ликвидирован в райне Доломитного Донецкой области. Родом террорист из Юнокоммунаровска.
Виктор Чабан / facebook.com/ukrop.bc
Еще один боевик пополнил "бригаду 200" – Олег Читак. Родом он из Счастья Луганской области.
Читак Олег / facebook.com/ukrop.bc
Как сообщал пресс-центр штаба ООС, на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены два украинских защитника.
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