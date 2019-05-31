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Офицер ВСУ показал ликвидированных террористов "ЛДНР" (фото)

09:14, 31 мая 2019
Война
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REUTERS

Так, 20 мая в районе Горловки был уничтожен Владимир Яковенко, родом он из села Новый Донбасс Допропольского района. 

Владимир Яковенко / фото facebook.com/ukrop.bc

Остальные два террориста были уничтожены 27 мая. Так, Виктор Чабан был ликвидирован в райне Доломитного Донецкой области. Родом террорист из Юнокоммунаровска.

Виктор Чабан / facebook.com/ukrop.bc

Еще один боевик пополнил "бригаду 200" – Олег Читак. Родом он из Счастья Луганской области.

Читак Олег / facebook.com/ukrop.bc

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены два украинских защитника.

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Теги: #Донбасс#боевики