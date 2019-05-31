На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены два украинских защитника
За прошедшие сутки, 30 мая, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.
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Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Опытное, Пищевик, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новолуганское и Крымское.
"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 30 мая один оккупант был ранен", - говорится в сообщении.
От начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции ООС в районе Водяного, Красногоровки и Майского.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.