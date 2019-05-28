Боевики на Донбассе силой заставляют граждан идти на "военную службу" - разведка

Так называемые военкоматы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей пытаются обеспечить очередной набор на контрактную службу также и за счет лиц, которые ранее освобождались от призыва по состоянию здоровья или имеют судимость.

На Донбассе оккупанты оказывают физическое воздействие на мужчин для «мотивации» проходить военную службу в их подразделениях.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны.

По его словам, командование российских оккупационных войск ужесточает меры по обеспечению укомплектованности подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

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«В частности, так называемые военкоматы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей пытаются обеспечить очередной набор на контрактную службу, в том числе, за счет лиц, которые ранее освобождались от призыва по состоянию здоровья или имеют судимость», - отметил Гуцуляк.

Он отметил, что представители так называемых «силовых структур» оккупантов задерживают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за нарушение «комендантского часа» и по другим надуманным обвинениям для проведения с ними разъяснительной работы.

По словам Гуцуляка, такая «разъяснительная работа» включает в себя также оказание физического воздействия на мужчин для «мотивации» проходить так называемую военную службу в подразделениях оккупантов.

Наибольший интерес, по данным разведки, оккупанты проявляют к бывшим наемникам, которые ранее уволились из-за нежелания продлевать контракты с российским оккупационным командованием.