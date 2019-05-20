Зеленский назвал своим первым заданием прекращение огня на Донбассе и рассказал, на что ради этого готов
10:48, 20 мая 2019Политика
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Зеленский заявил, что готов потерять должность ради мира в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость прекращения огня на Донбассе как одну из приоритетных задач.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.
«Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами - в обороне родной земли, японцами - в технологиях, швейцарцами - в умении счастливо жить друг с другом, несмотря на любые разногласия. И наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе», - сказал он.
За торжественной церемонией инаугурации Владимира Зеленского можно следить в нашей онлайн-трансляции.
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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского