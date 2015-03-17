Боевики каждые сутки вывозят в Россию по дюжине фур угля – нардеп
08:47, 17 марта 2015Война
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Незаконные вооруженные формирования продолжают вывозить уголь на территорию России.
REUTERS
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук.
«В среднем в сутки фиксируется вывоз в РФ с территории Луганской области по 10-12 большегрузных грузовых автомобилей («фур») с углем», - пишет Тымчук.
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По его информации, в сопроводительных документах груз оформляется как «уголь из Украины» с соблюдением всех таможенных формальностей со стороны российской таможни.
Ранее Тымчук сообщал, что в районе Горловка – Енакиево – Дебальцево на сегодняшний день сконцентрировано порядка 6 тысяч человек в составе формирований российско-террористических войск.
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