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На войне без оружия: журналист о захваченных в плен 8 украинских военных на Донбассе

11:23, 23 мая 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что бойцы "сами заехали в руки врага".

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"Военные во фронтовой зоне садятся в машину, но... не берут с собой оружия! На войне, без оружия. Восемь человек. Они не продумывают маршрут. Не изучают взаимодействие с другими частями, и какие блок-посты они должны проехать. Они, вероятно, управлялись по навигатору, ну, бывает, запутались. Но ведь они проехали два наших блок-поста - два! И почему-то не спросили дорогу, не уточнили обстановку", – возмутился Бутусов.

Журналист назвал данную ситуацию чудовищно абсурдной.

"И не смогли их остановить пограничники на контрольном пункте. Пограничники якобы даже стреляли вдогон, но, очевидно, не на поражение, а предупредительными. И восемь военных заехали в плен", - отметил Бутусов.

Напомним, 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины ошибочно отклонились от определенного маршрута и на оккупированной части Донбасса попали в плен российских боевиков.

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Теги: #военные#Донбасс#плен#ВСУ