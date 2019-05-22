Оккупанты на Донбассе из гранатометов накрыли позиции ООС, один военный получил ранения

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Марьинки и Попасной, один украинский военный получил ранение.

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Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. "С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. В обоих случаях вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил возле города Марьинка из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из гранатометов различных систем обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Попасная.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.