На Донбассе восемь бойцов попали в плен: появились новые подробности

По информации СМИ, военные случайно заехали КПВВ "Новотроицкое", где пограничники открыли стрельбу.

В плен к боевикам попали бойцы 53-й бригады, которые ехали на сверку в одно из подразделений.

Об этом сообщил источник InfoResist в зоне ООС.

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"Бойцы ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений. Они по ошибке выехали на украинский КПВВ "Новотроицкое" и не выполнили требования пограничников. Они открыли огонь. Бойцы испугались и на скорости выдвинулись в сторону территории, подконтрольной боевикам, где и были захвачены", - отметил собеседник.

Как сообщает издание, связаться с Госпогранслужбой для комментария пока не удалось.

Напомним, по данному факту военная прокуратура внесла сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия.