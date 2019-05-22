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Оккупанты вчера активизировались под Мариуполем, но "получили адекватный ответ" – штаб ООС

07:29, 22 мая 2019
Война
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Силы ООС контролируют ситуацию на фронте / фото УНИАН

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи села Водяное – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Павлополь – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле села Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил обстрел наших позиции вблизи населенного пункта Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – отметили в штабе.

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