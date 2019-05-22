Оккупанты вчера активизировались под Мариуполем, но "получили адекватный ответ" – штаб ООС

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

21 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеВследствие вражеских обстрелов на Донбассе трое украинских военных ранены

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи села Водяное – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Павлополь – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле села Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил обстрел наших позиции вблизи населенного пункта Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – отметили в штабе.