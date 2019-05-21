"Свежие фото несвежих троллейбусов": в сети показали шокирующие кадры из оккупированного Алчевска

В одном из пабликов Алчевска была сделана подборка фотографий местных троллейбусов.

В соцсетях появились свежие фотографии оккупированного Алчевска с общественным транспортом в ужасном состоянии.

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Об этом сообщает Дебальцево online со ссылкой на публикации местных жителей в соцсетях.

Отмечается, что в одном из пабликов Алчевска была сделана новая подборка фотографий местных троллейбусов.

«Свежие фото несвежих троллейбусов», — комментируют фото жители города в соцсетях.

«Кстати, неснимаемая надпись «С праздником, алчевцы» на транспорте, видимо, должна намекать, что жители в оккупации теперь всегда должны быть счастливы, ибо каждый день у них — «праздник», – отмечает издание.