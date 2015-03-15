Президент отметил государственными наградами 158 воинов АТО, 95 из них - посмертно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Указом от 14 марта № 144 государственными наградами отмечены 158 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, сотрудников Министерства внутренних дел и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 95 воинов награждены посмертно.

Среди награжденных - 4 военных, которые уже во второй раз получают орден «За мужество», на этот раз - за мужество, проявленное во время боев на Дебальцевском плацдарме. Это сержант Сергей Мудрый, солдат Евгений Панихида, старший сержант Андрей Прометный и старший солдат Роман Шваюк.

Медалью «За военную службу Украине» награжден шестеро бойцов Национальной гвардии, которые обеспечивали выход частей и подразделений Вооруженных Сил из-под Дебальцево. Это прапорщики Олег Бойко и Иван Глуханюк, капитан Артем Грушко, старшие прапорщики Григорий Мазур и Сергей Малогулко и старший солдат Денис Пухнаревич.

Орденами отмечены трое сотрудников ГСЧС, которые обеспечивали эвакуацию мирного населения из Дебальцево. Это генерал-майор службы гражданской защиты Николай Ильченко, младший сержант СЦЗ Александр Миркевич и подполковник СЦЗ Александр Стрющенко.

Военные, которые получили награды посмертно, погибли во время боев в августе-октябре прошлого года.