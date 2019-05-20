В рядах оккупантов на Донбассе участились случаи дезертирства - разведка

Задержка с выплатами денежного обеспечения приводит к росту протестных настроений среди боевиков.

В оккупационных войсках участились случаи дезертирства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

По его словам, командование российских оккупационных войск принимает активные меры для предотвращения снижения уровня морально-психологического состояния личного состава передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

"В частности, российскими офицерами распространяется информация о возможности повышения денежного довольствия военнослужащим, призванным из числа местного населения, которые оформят российское гражданство. В то же время денежное довольствие сержантскому и рядовому составу постоянно задерживается и не выплачивается в полном объеме", - отметил Мотузяник.

Он заметил, что задержка с выплатами денежного довольствия приводят к росту протестных настроений среди личного состава. Так, в отдельных передовых подразделениях противника более трети личного состава изъявили желание досрочно уволиться с военной службы, кроме того, из-за этого увеличилось количество случаев самовольного оставления места службы.