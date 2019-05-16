ВСУ понесли потери на Донбассе

Оккупанты вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Как отмечается, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибров 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид" террористы пять раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Водяное; из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия у населенного пункта Новотроицкое; из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Каменка; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи села Богдановка; из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Павлополь.

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Также, как сообщают в пресс-центре, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" террористы из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - подчеркнули в пресс-центре.