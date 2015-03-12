Боевики развернули 2 армейских корпуса численностью около 30-33 тысяч человек

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его данным, из этого количества "лишь 15-20% имеют украинское гражданство, остальная часть - российские наемники".

Также Дмитрий Тымчук отметил, что фиксируется усиленная боевая подготовка боевиков, проводящаяся в основном на 4-х оборудованных "учебных центрах" на территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольной боевикам. "Команды инструкторов укомплектованы в основном российскими гражданами, как кадровыми офицерами, так и наемниками, имеющими значительный опыт службы в ВС РФ и участия в боевых действиях", - написал Дмитрий Тымчук.

При этом руководство террористических организаций продолжает проводить "мобилизационные мероприятия". На предприятиях и шахтах на оккупированной территории массово составляются так называемые мобилизационные списки работников, под предлогом подготовки к "наступлению украинских войск".

"После серии конфликтов и серьезных потерь в личном составе в результате "зачисток", вожаки остатков формирований так называемых "казаков" на оккупированной территории Луганской области согласились на условия руководства "ЛНР" относительно подчинения руководству этой террористической организации. Принято решение о вхождении "казачьих" формирований в состав "вооруженных сил ЛНР" на правах отдельного рода войск", - сообщил Дмитрий Тымчук.