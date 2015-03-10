На восток Украины прибыли спецотряды ФСБ для "зачисток" в рядах боевиков

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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"Кремлевские "кураторы" проводят инструктаж и тренируют наемников, готовя их к возобновлению боевых действий. В то же время, боевики отказываются выполнять указания московского руководства. Поэтому, по оперативной информации, на оккупированную территорию Донецкой области из РФ въехало значительное количество сотрудников ФСБ для проведения "зачисток" в рядах боевиков, которые не подчиняются незаконным вооруженным формированиям "ДНР".

Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и на оккупированной части Луганской области. "Российские "кураторы" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" провели переговоры с главарем "казакобандитов", контролирующих Антрацит, с целью склонения его к вступлению в ряды бандформирования "Народная милиция ЛНР", - сказал Андрей Лысенко.