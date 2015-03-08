Зачищенные "ЛНР" "казаки" сосредоточились под Перевальском и готовятся к штурму - Тимчук

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По данным группы, «часть «зачищенных» на юге Луганской области - Антрацит, Красный Луч, Ровеньки - т.н. «казаков» (всего около 400 чел.) сосредоточились в районе н.п. Перевальск и усиленно готовят поселок к отражению штурма».

Читайте такжеБоевики создали ударную группировку под Горловкой - Информационное СопротивлениеВ составе формирования - 8 танков, 5-6 ББМ, 11 армейских грузовиков, 7 минометов калибра 120 мм.

Кроме того, ИС сообщает, что «среди местных боевиков на приморском направлении продолжается конфликт. В составе формирования «ДНР» вместе оказались бывшие осужденные и бывшие украинские милиционеры, отношения между которыми крайне напряженные».

Напомним, в районах, оккупированных боевиками "ЛНР" продолжается конфликт между одним из командиров боевиков Плотницким и так называемыми "казаками", которые контролируют часть населенных пунктов области.