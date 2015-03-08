Партизаны в зоне АТО подорвали колонну боевика Мозгового
02:44, 08 марта 2015Война
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Партизаны "Тени" на въезде в Алчевск подорвали колонну главаря террористической бригады "Призрак" Андрея Мозгового.
REUTERS
Об этом в Facebook сообщил лидер бригады Александр Гладкий.
"07.03.15 г. в 20:35 партизанами "Тени" (группа И) по дороге на въезде в н.п. Алчевск тремя мон-50 подорвана колонна Мозгового, джип Ниссан патрол и две Тойоты охраны, состав россияне", - написал он.
По словам Гладкого, Мозговой сидел на заднем сидении и получил ранение в голову.
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"Трое охранников - 200-е. Пятеро охранников-россиян - легкие 300-е", - сообщил Гладкий.
Напомним, ранее сообщалось, что партизанский отряд "Тени" в Новоазовском районе Донецкой области взорвал два российских танка вместе с экипажами.
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