Партизаны в зоне АТО подорвали колонну боевика Мозгового

Об этом в Facebook сообщил лидер бригады Александр Гладкий.

"07.03.15 г. в 20:35 партизанами "Тени" (группа И) по дороге на въезде в н.п. Алчевск тремя мон-50 подорвана колонна Мозгового, джип Ниссан патрол и две Тойоты охраны, состав россияне", - написал он.

По словам Гладкого, Мозговой сидел на заднем сидении и получил ранение в голову.

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"Трое охранников - 200-е. Пятеро охранников-россиян - легкие 300-е", - сообщил Гладкий.

Напомним, ранее сообщалось, что партизанский отряд "Тени" в Новоазовском районе Донецкой области взорвал два российских танка вместе с экипажами.