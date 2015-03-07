Вблизи Донецка партизаны подорвали два российских танка (фото)

Об этом сообщил в своем Facebook лидер партизанского отряда "Тени" Александр Гладкий.

"6 марта в 23:15 партизаны "Тени" (группа А) в районе военной базы ВС РФ "Черешневый сад", которая находится на оккупированной территории Новоазовского района, взорвали минами два танка - Т64 и Т72 вместе с экипажами 4 человека ВС РФ", - написал он, опубликовав фото уничтоженной военной техники.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские партизаны уничтожили в Донецке группу боевиков, 3 танка, до 5-7 БТР и другая техника.