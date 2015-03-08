В ОБСЕ сообщили о не менее 50 взрывах в районе Донецкого аэропорта

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на отчет миссии.

По данным наблюдателей, выстрелы были слышны в 1 км на северо-запад от нового терминала аэропорта Донецка.

При этом отмечается, что наблюдатели не смогли "установить происхождение вражеского огня".

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"Между 11:40 и 12:05 было слышно несколько обстрелов из минометов примерно в 300-500 метров на северо-запад. Происхождение огня также не установлено", - указано в отчете.

Напомним, ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества обстрелов в зоне АТО течение последних нескольких дней.