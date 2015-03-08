В ОБСЕ сообщили о не менее 50 взрывах в районе Донецкого аэропорта
01:04, 08 марта 2015Война
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Группа наблюдателей СММ ОБСЕ 6 марта посетила территорию Донецкого аэропорта и между 10:15 и 11:40 слышала минимум 50 взрывов - в основном из автоматических гранатометов, выстрелы из стрелкового оружия и пулеметов.
REUTERS
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на отчет миссии.
По данным наблюдателей, выстрелы были слышны в 1 км на северо-запад от нового терминала аэропорта Донецка.
При этом отмечается, что наблюдатели не смогли "установить происхождение вражеского огня".
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"Между 11:40 и 12:05 было слышно несколько обстрелов из минометов примерно в 300-500 метров на северо-запад. Происхождение огня также не установлено", - указано в отчете.
Напомним, ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества обстрелов в зоне АТО течение последних нескольких дней.
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