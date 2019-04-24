В МинВОТ отреагировали на решение Путина выдавать российские паспорта жителям оккупированного Донбасса

Такие действия РФ направлены на эскалацию конфликта, а не на его урегулирование, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Решение Российской Федерации выдать свои паспорта жителям оккупированного Донбасса подтверждает, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

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Об этом Черныш написал в микроблоге Twitter. "Президент РФ подписал указ о введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса. Этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с нашим государством", - отметил министр.

Он добавил, что такие действия РФ направлены на эскалацию конфликта, а не на его урегулирование.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с частью 8 статьи 14 федерального закона от 31 мая 2002 №62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», - говорится в указе.

В указе отмечается, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.