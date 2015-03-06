Силы АТО отвели "Грады" от линии столкновения

13:41, 06 марта 2015
Война
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Продолжается процесс отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

REUTERS

Об этом на брифинге в пятницу рассказал представитель АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает «Украинская правда».

"Вчера вооруженные силы Украины осуществили отвод артиллерийских дивизионов, имеющих на вооружении реактивные системы залпового огня "Град" более чем на 35 км от линии разграничения", - сказал он.

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По его словам, технику на всем пути следования сопровождали наблюдатели миссии ОБСЕ, которые засвидетельствовали факт ее отвода.

Напомним, ранее сообщалось, что российско-террористические войска проводят перегруппировку и наращивание сил вдоль всей линии разграничения в зоне АТО. В частности, передислокация и накопления сил и средств противника происходит в городах Стаханов, Луганск и Красный Луч.

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