Силы АТО начали отвод САУ «Акация»

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Следуя Минским договоренностям, силы антитеррористической операции продолжают отвод тяжелого артиллерийского вооружения в Донецкой и Луганской областях от линии разграничения. Так, сегодня, 4 марта, на определенные расстояния передислоцируются самоходные артиллерийские учреждения 2С3 «Акация», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что украинская сторона может внести коррективы в график отвода тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе, если боевики будут нарушать определенные Минскими договоренностями условия отвода техники.

Ранее УНИАН сообщал, что силы антитеррористической операции на востоке Украины готовятся к второму этапу передислокации артиллерийских систем на определенную минскими соглашениями расстояние.