Сутки на Донбассе: бойцы ООС ликвидировали шестерых оккупантов

Боевики открывали огонь из минометов, гранатометов и пулеметов.

В течение суток, 15 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте также"Птичка" сбросила снаряд: офицер ВСУ показал видео ликвидации двух оккупантов

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты 11 раз обстреляли позиции наших войск:

из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – дважды в районе города Авдеевка;

из минометов калибра 120 мм – дважды в районе населенного пункта Новоселовка Вторая;

из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – трижды в районе населенного пункта Лебединское;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – дважды вблизи населенного пункта Опытное;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Водяное;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Невельское.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Станица Луганская.

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 15 апреля шестерых оккупантов уничтожили, еще трое – ранены. От начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Напомним, ранее военные показали, как уничтожают надоедливые позиции боевиков на Донбассе.