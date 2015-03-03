Боевики концентрируют свою активность на Донецком направлении – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

По данным пресс-центра, с 10 часов утра противник из минометов, гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям сил АТО вблизи населенных пунктов Пески, Опытное, Авдеевка. В то же время, Опытное и Авдеевка дважды были обстреляны из зенитных установок ЗУ-23-2.

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«На Артемовском направлении в районе поселка Ленинское украинских воинов обстреливал снайпер, также по нашим позициям велся огонь из противотанкового гранатомета», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «на Луганском и Мариупольском направлениях с 5 часов утра и до сих пор обстрелов не зафиксировано».