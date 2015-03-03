За день боевики более 20 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«В целом, течение 3 марта противник более 20 раз нарушал режим прекращения огня», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, «данные обстрелы является преднамеренной попыткой боевиками спровоцировать силы АТО и обвинить в срыве мирных договоренностей».

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные заканчивают отвод вооружения калибром 100 мм на определенное минскими соглашениями расстояние. В пресс-службе подчеркнули, что украинская сторона строго придерживается требований плана и беспрепятственно допускает наблюдателей к местам нахождения отведенного вооружения чего невозможно добиться от боевиков.