Нацгвардии передали новую партию танков

Об этом говорится в сообщении предприятия. "Техника прошла текущий и восстановительный ремонт на ГП "Харьковский бронетанковый завод". Корпуса и башни бронетехники оснастили навесной динамической защитой типа "контакт", который обеспечивает защиту от современных противотанковых средств.

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Напомним, госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" осуществляет капитальный ремонт танков Т-64 и их модернизацию для нужд украинского войска, проводит текущий и капитальный ремонт тяжелой бронированной техники по заказу Министерства обороны.