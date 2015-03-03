Нацгвардии передали новую партию танков
18:07, 03 марта 2015Война
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Госконцерн "Укроборонпром" передал Национальной гвардии и Министерству обороны новую партию танков Т-64Б(Б1), готовых к выполнению задач в зоне проведения АТО.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении предприятия. "Техника прошла текущий и восстановительный ремонт на ГП "Харьковский бронетанковый завод". Корпуса и башни бронетехники оснастили навесной динамической защитой типа "контакт", который обеспечивает защиту от современных противотанковых средств.
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Напомним, госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" осуществляет капитальный ремонт танков Т-64 и их модернизацию для нужд украинского войска, проводит текущий и капитальный ремонт тяжелой бронированной техники по заказу Министерства обороны.
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