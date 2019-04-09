ОБСЕ зафиксировала похоронный фургон на украинско-российской границе

Фургон похоронных услуг с номерными знаками РФ прибыл на пограничный пункт пропуска «Донецк» с украинской стороны.

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области РФ, заявляет, что зафиксировала похоронную машину на оккупированном участке российско-украинской границы, которая пересекла границу в направлении из Украины в Россию.

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Об этом говорится в недельном отчете миссии за период с 3 по 9 апреля, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«6 апреля в 3:06 фургон похоронных услуг с номерными знаками Российской Федерации прибыл на пограничный пункт пропуска «Донецк» с украинской стороны, прошел процедуры пограничного контроля и проехал в сторону Российской Федерации. На фургоне была надпись: «Ритуальные услуги» (на русском языке)», - говорится в отчете.

По данным наблюдателей, в тот же день в 16:40 была замечена машина скорой помощи с номерными знаками РФ, зарегистрированными в Ростовской области, которая прибыла на пограничный пункт «Донецк» со стороны России. На машине «скорой» была надпись на русском языке «скорая медицинская помощь». Двое врачей вышли из машины и зашли в главное здание пограничного пункта, в 17:00 «скорая» вернулась обратно в Россию.

Ранее Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Шитрлиц" раскрыл огромные потери оккупантов на Донбассе. Всего за 8 апреля российские войска потеряли 7 человек.

В марте прошлого года ОБСЕ зафиксировала два похоронных фургона на украинско-российской границе.