ОБСЕ зафиксировала два похоронных фургона на украинско-российской границе

Также наблюдатели зафиксировали 94 человека в военной форме, которые пересекали украинско-российскую границу в обоих направлениях.

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется в российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области РФ, заявляет, что на украинско-российской границе зафиксировала два похоронных фургона, на одном из которых была надпись «Ритуальные услуги «Харон».

Об этом сообщает миссия в своем недельном отчете в период с 6 по 12 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«Во время отчетного периода Наблюдательная миссия видела два похоронных фургона, пересекавших границу через пограничный пункт пропуска «Донецк» в двух отдельных случаях», - говорится в отчете.

Отмечается, что первый похоронный фургон с регистрацией в Российской Федерации, пересек границу с Украиной в Российскую Федерацию 7 марта в 8:47, а второй - пересек границу с РФ в Украину 9 марта в 14:32. На этом фургоне имелась надпись «Ритуальные услуги «Харон» (на русском языке).

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Сообщается, что 11 марта в 8:38 на пограничный пункт пропуска въехала «скорая» (типа УАЗ) из Российской Федерации с включенными синими фарами. Транспортное средство было с российскими регистрационными номерами Нижегородской области и находилось определенное время внутри зоны таможенного контроля. Наблюдатели не имели возможности наблюдать за ситуацией в том месте. «Скорая» вернулась обратно вглубь территории РФ в 8:52. Внутри транспортного средства находились трое медиков и женщина в штатском.

Кроме того, за отчетный период зафиксировано 94 человека в военной форме, пересекавших границу в обоих направлениях. Из них 45 направлялись в РФ, а 49 - в Украину.

Ранее миссия ОБСЕ зафиксировала фургон с надписью "груз-200" на границе с Россией.