Под Торезом на фугасе подорвался грузовик с боевиками - Тимчук

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В районе н.п.Торез зафиксирован подрыв на фугасе одного из грузовиков конвоя снабжения для «ДНР». Есть раненые из состава «сопровождения» (все - граждане РФ)", - написал Тымчук.

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Также он отметил, что в лечебных учреждениях н.п. Ростов-на-Дону (РФ) раненых боевиков из «ЛНР» и «ДНР», эвакуированных с территории Донбасса, принимают только в нерабочее время, в темное время суток.

Ранее УНИАН сообщал, что за прошедшие сутки на востоке не погиб ни один военнослужащий.