За прошедшие сутки на востоке не погиб ни один военнослужащий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погибших украинских военнослужащих нет, трое получили ранения", - сказал Лысенко.

Также он заявил, что боевики не предоставляют международным наблюдателям информацию об отводе своего вооружения.

Читайте такжеПозиции сил АТО под Каменкой обстреляли из артиллерии"Боевики до сих пор не предоставили всю нужную информацию относительно своей военной техники, маршрутов отхода и ее последующего местонахождения международным наблюдателям", - сказал Лысенко.

В то же время он отметил, что в свою очередь украинская сторона демонстрирует, что она добросовестно придерживается обязательств, и создает прозрачную систему контроля за отводом тяжелого вооружения с линии боевого соприкосновения.