Президент о ситуации в зоне АТО: Началась деэскалация, появилась очень хрупкая надежда на мир

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что использует малейший шанс, чтобы перейти с горячей фазы до политического урегулирования на востоке Украины.

Об этом он заявил, находясь с рабочей поездкой в Виннице, передает корреспондент УНИАН.

«Мы имеем существенную деэскалацию ситуацию. Сегодня за сутки было 8 обстрелов, 3 - из артиллерийского оружия. Мы должны «держать порох сухим», мы должны быть готовыми дать отпор агрессору. Сегодня появилась очень хрупкая надежда на мир», - сказал Порошенко.

Читайте такжеForbes: Что если Украина решит перестать бороться?

По его словам, Украина уже заплатила очень большую цену за мир.

«За время военных действий ВСУ, Национальная гвардия, СБУ, пограничная служба потеряла 1534 украинских героя, которые пошли для того, чтобы защитить независимость государства. По данным ООН на востоке Украины погибло более 5 тысяч человек. Как вы видите, львиная часть - это жизнь гражданских, детей», - отметил президент и подчеркнул, что сегодня нет ни одной области, которая не постраждала бы от этой войны.

По словам главы государства, именно к миру стремится подавляющая часть украинцев: «Мир - это главное, к чему сегодня стремится украинский народ, потому что мы не являемся нацией войны. По последним социологическим исследованиям, 94% украинцев желают мира. Даже малейший шанс, чтобы перейти с горячей фазы к политическому урегулированию, я как президент это использую», - отметил Порошенко.