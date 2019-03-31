Украинские военные разгромили две ДРГ оккупантов на Донбассе

По данным разведки, в течение прошлых суток двое оккупантов ликвидированы, шесть – ранены.

С целью улучшения своего тактического положения противник около 10:30 30 марта пытался приблизиться к одному из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады Объединенных сил, защищающих Авдеевку.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook. Боец Дмитрий Соколовский нес службу на взводном опорном пункте. Он вовремя заметил перемещение противника в полосе обеспечения и вместе с товарищами открыл заградительный огонь по пехоте террориста.

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"Враг был вынужден отступить, прикрывая свой отход огнем из стрелкового оружия. Одна из пуль ранила нашего защитника. Дмитрию своевременно была предоставлена неотложная помощь, его доставили в военный госпиталь. Угроз для его жизни нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, вечером 30 марта ДРГ противника попыталась выйти во фланг подразделения бригады, защищающей Луганщину.

"Около 21:40 попытку выдвижения ДРГ вовремя заметил командир боевой машины сержант Эдуард Чумак, который находился на взводном опорном пункте. Доложив об этом командиру подразделения, сержант открыл огонь по врагу, отсекая его от наших позиций", - рассказали в штабе ООС.

Разоблаченная ДРГ противника была вынуждена отступить под прикрытием огня минометов калибра 82 мм. Одна из мин разорвалась неподалеку бойца Чумака, в результате чего он получил осколочное ранение, сейчас его жизни ничего не угрожает.

"За мужество и бдительность солдат Дмитрий Соколовский и сержант Эдуард Чумак будут представлены к награждению", - добавили в штабе ООС.

По данным разведки, в течение прошлых суток двое оккупантов ликвидированы, шесть – ранены.

Ранее сообщалось, что с начала текущих суток оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.