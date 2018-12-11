Золотое осталось без водоснабжения в результате обстрела боевиков

Без электроснабжения оказался населенный пункт Катериновка. Также прекращена подача воды на оккупированные территории.

Город Золотое Луганской области (Попаснянский район) осталось без водоснабжения в результате обстрела со стороны контролируемых Россией боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

Он подчеркнул, что «террористы сами отрезали себе водоснабжение».

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«Сегодня в результате обстрела города Золотое поврежден магистральный водопровод диаметром 1200 мм, что привело к утечке воды в объеме более 2000 метров кубических в час. Город Золотое осталось без водоснабжения, село Катериновка - без электропитания. Также прекращена подача воды на оккупированные территории. На место аварии выехали ремонтные бригады, принимаются все необходимые меры по нормализации ситуации», - заявил он.

«Несмотря на приведение в полную боевую готовность, наши войска стараются не реагировать на провокации и не дать врагу шанса развязать полномасштабные боевые действия», - добавил Клименко.