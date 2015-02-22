В Харьков прибыли 133 освобожденных из плена украинских военных (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, военные прибыли в Харьков сегодня, 22 февраля, около 5.00.

«По поручению президента Украины, руководство облгосадминистрации встретило освобожденных из плена военнослужащих и предоставило им всестороннюю помощь. Украинских солдат накормили и разместили на ночлег. Психологическое состояние бойцов оценивается как нормальное», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПоявилось видео обмена пленными на Донбассе

В ОГА подчеркнули, что председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин постоянно находится на связи с министром обороны Украины по поводу урегулирования вопроса о предоставлении дальнейшей помощи украинским военнослужащим.

Райнин поблагодарил Управление СБУ Украины в Харьковской области и областное ГУ МВД за высокую организацию работы.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 февраля из плена боевиков на востоке Украины были освобождены 139 украинских военнослужащих. Среди них есть военные, которые принимали участие в боях за Дебальцево и международный аэропорт «Донецк».

133 бойца были направлены в Харьков.

Еще 6 военных, которые были освобождены из плена накануне вечером, находятся в военном госпитале в Артемовске. Один украинский солдат будет освобожден в ближайшие дни.

Украинских военных отдали в обмен на 52 пленных боевиков из «ДНР» и «ЛНР». Этот обмен стал первым крупным после подписания контактной группой Минских договоренностей 12 февраля, которыми, в частности, предусматривалось освобождение всех заложников и обмен пленными в течение 19 дней.

Служба безопасности Украины уже опубликовала список освобожденных из плена украинских военных.