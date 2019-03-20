Украинские военные ликвидировали трех оккупантов и уничтожили их военный автомобиль

Ночью в результате обстрела боевиков один наш военнослужащий получил ранения.

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки, 19 марта, ликвидировали трех оккупантов и уничтожили военный автомобиль противника.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

«19 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратил 51 мину калибром 120 и 82 мм», - сообщили в штабе ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов защитников города Марьинка.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили шесть обстрелов наших позиций:

дважды – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Новоалександровка;

дважды – из минометов 120-го и 82-го калибров – в районе населенного пункта Крымское;

из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новолуганское;

из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Новотошковское.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

«На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив еще троих оккупантов. Также ответным огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожена одна единица военной автомобильной техники противника», - рассказали в штабе.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один наш защитник получил ранения. Подразделение, которое было обстреляно, ответило адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.

Как сообщал УНИАН, 18 марта военный ВСУ Евгений Керичанин ценой собственной жизни остановил провокацию противника на Донбассе.