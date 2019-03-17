Ситуация на Донбассе: боевики 6 раз обстреляли силы ООС

Потерь среди украинских защитников нет.

С начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что оккупанты применяют вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Так, в районе населенного пункта Марьинка боевики совершили обстрел из миномета калибра 120 мм, а в районе населенного пункта Золотое-4 вели обстрел с применением минометов калибра 82 мм.

Также из минометов калибра 82 мм был осуществлен обстрел вблизи поселка Новолуганское. Из противотанковых ракетных комплексов состоялся обстрел вблизи поселка городского типа Новотошковское, а также дважды - в районе села Крымское.

"Потери среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в пресс-центре.