Тымчук: Боевики пытаются переоборудовать свою военную технику для большей мобильности

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Работы проводятся сразу на нескольких предприятиях в Донецке, Алчевске, Горловке. Снежном, Ровеньках», - пишет он.

В то же время, по информации Тымчука, боевики продолжают обстрелы и попытки вести наступательные действия в районе Марьинки, Опытного и Авдеевки.

Читайте такжеБоевики выработали новую тактику боя против сил АТО – Информационное сопротивление

«Алгоритм действий: обстрел из минометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов (иногда включается ствольная артиллерия и РСЗО), затем вперед выдвигаются несколько мобильных групп пехоты (обычно 2-3, количеством до взвода каждая, при поддержке нескольких единиц бронетехники - 2-3 танка, 3-4 ББМ) и пытаются «вклиниться» в стыки и слабые участки системы обороны украинских войск», - сообщает Тымчук.

По его словам, наступления боевиков отбивает украинская армия с помощью заградительного огня.