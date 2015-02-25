Тымчук: Боевики пытаются переоборудовать свою военную технику для большей мобильности
Боевики стремятся резко повысить уровень мобильности своих огневых средств, активно проводя работы по установке на автотранспорт минометов, крупнокалиберных пулемётов, СПГ, АГС, ПТРК.
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.
«Работы проводятся сразу на нескольких предприятиях в Донецке, Алчевске, Горловке. Снежном, Ровеньках», - пишет он.
В то же время, по информации Тымчука, боевики продолжают обстрелы и попытки вести наступательные действия в районе Марьинки, Опытного и Авдеевки.
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«Алгоритм действий: обстрел из минометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов (иногда включается ствольная артиллерия и РСЗО), затем вперед выдвигаются несколько мобильных групп пехоты (обычно 2-3, количеством до взвода каждая, при поддержке нескольких единиц бронетехники - 2-3 танка, 3-4 ББМ) и пытаются «вклиниться» в стыки и слабые участки системы обороны украинских войск», - сообщает Тымчук.
По его словам, наступления боевиков отбивает украинская армия с помощью заградительного огня.