Ночью боевики атаковали позиции сил АТО вблизи Широкино

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Враг с 20.00 до 22.00 семь раз из артиллерии наносил удары по поселку Попасная и один раз по поселку Луганское", - говорится в сообщении.

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Также в пресс-центре отметили, что на донецком направлении ночью боевики из артиллерии и минометов обстреляли Опытное, Тоненькое, Авдеевку.

"Кроме того, в районе шахты Дутовской около 9 вечера противник пехотными подразделениями пытался штурмовать наши позиции", - подчеркивается в сообщении.

По данным пресс-центра АТО, на мариупольском направлении бандформирования продолжают атаковать позиции сил АТО вблизи поселка Широкино. За этот населенный пункт начиная с 1.45 ночи в течение получаса длился бой.

"На луганском направлении обстрелов не зафиксировано", - сказано в сообщении.

В общем за ночь боевики 12 раз вели огонь по позициям сил АТО. "Также, следует отметить активность вражеских беспилотников. За минувшие сутки украинские силы противовоздушной обороны зафиксировали 10 таких летательных аппаратов практически вдоль всей линии боевого соприкосновения", - сообщили в пресс-центре.