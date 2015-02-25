Боевики стягивают силы в направлении Мариуполя, перебросили 15 танков и 8 РСЗО – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

«В частности, на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Октябрь, Заиченко, Безымянное продолжается сосредоточение сил и средств российско-террористических войск. Часть сил и средств перебрасываются с севера от н.п.Тельманово, часть заходит со стороны РФ», - пишет Тымчук.

По его словам, всего на данном направлении сосредоточено до 550-600 боевиков, 15 танков, порядка 25 ББМ, до 20 транспортных средств, а также более 15 единиц ствольной артиллерии и 8 «кочующих» установок РСЗО.

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«Главное направление приложения сил противника – н.п.Широкино, отмечается активность и по направлению на Павлополь», - добавляет Тымчук.

По его информации, после недавних неудачных попыток выбить украинские подразделения с их позиций в районе Широкино, командование войск боевиков проводит перегруппировку своей ударной тактической группы в данном районе.