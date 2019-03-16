Десантники и снайперы на передовой с 1 апреля будут получать по 24 тысячи гривень

Президент Петр Порошенко отметил, что сейчас престижно быть военнослужащим украинской армии.

С 1 апреля десантники и снайперы, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил, будут получать по 24 тыс. грн заработной платы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сообщил во время заседания Совета регионального развития Полтавской области.

«Мы повышаем денежное обеспечение наших солдат и офицеров. Это также является нашим приоритетом... Сегодня только доплата на передовой составляет 12 тыс. грн, а снайперы и десантники с 1 апреля получат уже по 24 тыс. грн. Сегодня деньги - далеко не главный приоритет, потому что сегодня быть военным престижно», - сказал Порошенко.