ВСУ могли бы быстро закончить войну на Донбассе, "если бы не одно "но" – военный эксперт

Как отметил военный эксперт, Украина может нарастить группировку, которая способна быстро закончить войну на Донбассе, однако есть одно "но".

Военные формирования террористов "Л/ДНР" на Донбассе на сегодняшний день являются небоеспособными, и могут лишь поддерживать видимость линии фронта. Однако, несмотря на преимущество ВСУ, Украина не имеет возможности закончить войну на Донбассе.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кочевенко. Он оценил паническое заявление основателя "ДНР" Александра Ходаковского насчет преимущества ВСУ в военной мощи, передает «Обозреватель».

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"Если бы нам противостояли только боевики, даже включительно с российскими наемниками – наше преимущество является очевидным, особенно учитывая наш мобилизационный резерв. В оперативном резерве первой очереди свыше 80 тыс. военнослужащих, готовых в любое время пополнить боевые части, имеющие боевой опыт, знающие свою должность", – рассказал Кочевенко.

Как отметил военный эксперт, Украина может нарастить группировку, которая быстро закончило бы войну на Донбассе, "если бы не одно "но".

"Фактически вооруженными силами "республик" являются два армейских корпуса – 1-й "ДНР" и 2-й "ЛНР". Они фактически входят в южный военный округ России, завязаны туда логистически, завязаны системами безопасности, мобилизационным пополнением. В этих двух корпусах, по данным нашей разведки, предусмотрено развертывание штата втрое – на одно место приходят три россиянина. Это отработанные мобилизационные мероприятия", – пояснил он.

"В том состоянии, в котором сейчас силы этих "республик" – учитывая морально-психологическое состояние их личного состава, постоянные проблемы с алкоголем, наркоманией, невыплатой зарплаты – они слабо боеспособны. Только поддерживать видимость линии фронта они могут. Но за ними в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях стоят мощные силы РФ, которые в любой момент, как было в 2014 году, готовы туда войти", – констатировал эксперт.

Также Кочевенко напомнил, что Украина продолжает быть верной Минским договоренностям, согласно которым ни о каком военном решении речи быть не может.