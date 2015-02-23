Боевики заявляют об отводе техники и соблюдении режима тишины

"Мы отводим",- сказал Дейнего РИА Новости по телефону.

Он не стал комментировать заявление Анатолия Стельмаха, который сказал, что силы АТО будут отводить технику только после полного прекращения огня.

Читайте такжеОБСЕ ожидает доказательств отвода тяжелого вооружения

Со своей стороны Дейнего заявил, что режим прекращения огня в Донбассе соблюдается.

"Практически тишина, нарушений практически нет, изредка раздаются выстрелы из стрелкового оружия и одиночные минометные залпы",- сказал Дейнего.

Как сообщал УНИАН, южнее Донецка в полосе Степное-Гранитное, в районе Докучаевска, Ясиноватой, Иловайска и на Алчевско-Стахановском участке боевики продолжают уплотнять боевые порядки и перебрасывать подкрепление.