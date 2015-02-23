Боевики накапливают тяжелое вооружение и боеприпасы сразу на нескольких участках зоны АТО

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук на Facebook.

«За последние 2-е суток зафиксировано прибытие в район полосы Степное-Гранитное 3-х крупных конвоев снабжения - всего до 40 грузовых автомобилей, а также 24 единицы боевой техники (включая 8 ед. САУ 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация» в составе двух огневых подразделений, 5 танков, 7 ББМ, а также специальные машины, включая командно-штабные машины (КШМ), а также подвижный пункт разведки и управления подразделений ПВО тактического звена)», - пишет Тымчук.

По его информации, также укрепляются позиции артгруппы в районе н.п.Докучаевск. В районе н.п.Ясиноватая отмечается сосредоточение тактической группы российско-террористических войск, имеющей в своем составе как минимум 30 единиц боевой бронированной техник (из них не менее 12 танков).

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«Зафиксировано прибытие в Иловайск с территории России очередного эшелона с боеприпасами для террористических формирований «ДНР»», - сообщает Тымчук.

Кроме того, по его данным, активно продолжается процесс восстановления боеспособности формирований войск боевиков на Алчевско-Стахановском участке. С этой целью через Краснодон и Красный Луч идет активная переброска дополнительных резервов.