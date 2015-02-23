В зоне АТО погибли двое бойцов "Правого сектора"
02:34, 23 февраля 2015Война
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22 февраля погибли двое бойцов ДУК "Правый сектор" с позывными "Кент" и "Правый".
В зоне АТО погибли двое бойцов "Правого сектора"
Кроме того, ранения получили еще двое бойцов добровольческого корпуса.
Об этом в Facebook сообщил командир штурмовой роты 5-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор" Александр Карась.
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"Две потери. Кент погиб после похорон своей матери. А утром от враждебного снаряда погиб еще один - друг Правый, Дмитрий Колесников, родом из Волыни", - написал Карась.
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