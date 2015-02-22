Выход из Дебальцево был сверхсложной операцией - замруководителя АТО

Об этом в интервью 5 каналу рассказал замруководителя АТО полковник Валентин Федичив, пишет Украинская правда.

По его словам, "результаты выхода показывают, что было выбрано оптимальное время".

"Мы готовились к возможному отходу войск. Это была запланированная операция", - уверяет полковник.

По его словам, силы АТО считали, что командный пункт в Дебальцево будет уничтожен.

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"Противник до последнего времени считал, что пункт управления "сектора С" находится в горотделе милиции. А его там никогда не было. И он (враг - ред.) реально наносил артиллерийские удары по горотделу. А реально мы были в гаражах", - рассказал Федичив.

"Наше место вычислили реально за час до отхода командного пункта. Вначале нам выключили свет, потом связь, потом нам разбили помещения. Но выход осуществили с командного пункта без единой потери", - добавил он.

По его словам, бойцы получили приказ взорвать всю технику, которую нельзя было вывести, но порой случались проблемы. Так в руки врага и могла попасть переданная США антиминометная радарная система..

"Последний батальон имел приказ взрывать все, включая пункт управления. И мы слышали взрывы. Но техника подрыва могла на определенном этапе относительно конкретной установки и не сработать", - заявил Федичив.

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"Форма боя как выход войск из огневого мешка (это не окружение), всегда считалась самой сложной для ее проведения. Потому что войска должны каким-то образом ввести противника в заблуждение относительно времени отвода войск, не дать противнику сесть колоннам на хвост, не дать ему определить направления движения колонн. Наш выход прикрывали аэромобильные подразделения", - рассказал полковник.

При этом, по его словам, потери боевиков были настолько большими, что "они были вынуждены снимать войска с других направлений, чтобы сосредоточить их с одной и другой стороны дебальцевского выступа"