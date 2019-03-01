Наблюдатели ОБСЕ заметили у боевиков на Донбассе 22 "Града"

Запрещенное Минскими соглашениями вооружение обнаружено вблизи населенного пункта Екатериновка, что в Луганской области.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня «Град» на оккупированной части Донбасса.

Как сообщается в отчете миссии за период с 19:30 27 февраля до 19:30 28 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, в районах, неподконтрольных правительству Украины, было зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением определенных координат для его отвода.

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Так, 28 февраля СММ зафиксировала "22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи населенного пункта Екатериновка (быв. Юбилейное, 8 км к западу от Луганска)".

Также были зафиксированы признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности.

В неподконтрольных правительству районах 27 февраля беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия "обнаружил 1 бронетранспортер (типа БТР) во дворе, очевидно, заброшенного дома на северной окраине населенного пункта Долгое (22 км северо-западнее Луганска), а также разветвленную сеть траншей и 1 зенитную установку (ОУ-23, 23 мм), установленную на бронетранспортер (МТ-ЛБ-М), возле этого населенного пункта (которые были также ранее зафиксированы)".

Ранее УНИАН сообщал, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на оккупированной части Донбасса размещения самоходных и буксировочных гаубиц, танков различных модификаций и минометов.